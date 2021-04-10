В Тюменской области началась выездная вакцинация ветеранов от COVID-19

В Тюменской области проводится выездная вакцинация от COVID-19 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, сообщили в региональном оперштабе.

«Мы понимаем, что перед Днем победы ветеранов будут активно посещать и поздравлять. Но так как они находятся в группе риска по заражению коронавирусом, ввиду возраста и наличия хронических заболеваний, мы должны их обезопасить в первую очередь», — заявила заместитель директора регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Напомним, ранее правительство Тюменской области выделило более 170 млн руб. на выплаты жителям региона ко Дню победы. Так, по 10 тыс. руб. получат все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. Помощь в размере 5 тыс. руб. получат труженики тыла. Еще по 2 тыс. руб. получат жители Тюменской области, родившиеся до 9 мая 1945 года.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 34 074 человека. Из них более 32,1 тыс. человек уже выздоровели, 420 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Илья Смирнов