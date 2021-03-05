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Тюменским ветеранам ко Дню победы выплатят по 10 тыс. рублей

Правительство Тюменской области выделило более 170 млн руб. на выплаты жителям региона ко Дню победы, сообщил на своей странице во «Вконтакте» губернатор Александр Моор.

Так, по 10 тыс. руб. получат все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. Помощь в размере 5 тыс. руб. получат труженики тыла.

Еще по 2 тыс. руб. получат жители Тюменской области, родившиеся до 9 мая 1945 года. Отмечается, что это самая многочисленная категория граждан, которая получит выплату.

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