Глава «Россети Сибирь» стал по совместительству и.о. руководителя «Тываэнергосбыта»

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин по совместительству стал исполняющим обязанности руководителя «Тываэнергосбыта» (входит в структуру ПАО «Россети»), сообщила пресс-служба электросетевого холдинга. По данным компании, совет директоров АО «Тываэнергосбыт» досрочно прекратил полномочия гендиректора Владислава Ховалыга.

Владислав Ховалыг 7 апреля указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио главы Республики Тыва.

Павел Акилин возглавил «Россети Сибирь» (ранее «МРСК Сибири») в марте 2019 года. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Оксана Павлова