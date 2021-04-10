Вице-премьер Украины считает невозможным повторение трагедии Сребреницы в Донбассе

Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, невозможно, так как Киев не будет насильно освобождать свои территории, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, если в Донбассе «будет, как говорит наш президент, Сребреница».

«Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить»,— сказал господин Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он считает, что политико-дипломатический путь разрешения конфликта в Донбассе должен обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске.

Геноцид в мусульманском городе Сребреница (Босния и Герцеговина) произошел в июле 1995 года. В ходе геноцида армия Республики Сербской убила больше 8 тыс. человек. События в Сребренице считаются самым масштабным массовым убийством в Европе после Второй мировой войны.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. По его словам, в таком случае Москва может принять некие меры во избежание «человеческой катастрофы».