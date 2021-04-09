Курс доллара. Прогноз на 12–16 апреля

Виталий Громадин, старший аналитик Учитывая геополитические риски, внешний фон для рубля сохраняется негативным Наш прогнозный диапазон на начало следующей недели повышается до уровня 76–78 руб./$. В четверг в США вышла негативная статистика по рынку труда. Первичные обращения за пособиями по безработице составили 744 тыс., что оказалось хуже ожиданий в 680 тыс. Повторные заявки на пособие по безработице также оказались хуже ожиданий и были на уровне 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн). Ситуация с COVID-19 в развивающихся странах продолжает ухудшаться, и количество новых случаев заражения в Индии уже превышает 130 тыс. в день, а в Турции — более 50 тыс. Доходность десятилетних ОФЗ продолжает рост и сейчас на уровне 7,36%. Учитывая геополитические риски, внешний фон для рубля сохраняется негативным.

Богдан Зварич, главный аналитик Дополнительным фактором поддержки для национальной валюты может выступить продолжение консолидации в ценах на нефть Прошедшая неделя для рубля ознаменовалась продолжением негативной динамики, поводом для которой стал рост геополитической напряженности, который инвесторы восприняли эмоционально. При этом фундаментальные факторы и, в частности, уровни в ценах на нефть говорят в пользу наличия у национальной валюты потенциала для восстановления. В связи с этим на предстоящей неделе, в случае снижения давления со стороны геополитического фактора, российская валюта может предпринять попытку восстановления, в результате чего рубль в паре с долларом не только удержит позиции в диапазоне 75–77,5 руб./$, но и может сделать существенный шаг к его нижней границе. Отметим, что дополнительным фактором поддержки для национальной валюты может выступить продолжение консолидации в ценах на нефть, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжит движение в районе $62–63 за баррель.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления В случае разворота доллара в мире на укрепление давление на рубль будет нарастать С начала апреля рубль в числе лидеров по ослаблению к доллару, уступая первое место лишь индийской рупии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Главной проблемой для рубля остается геополитика. Рост рисков военного решения проблем на востоке Украины и жесткая внешнеполитическая риторика РФ и США не позволяют российской валюте последовать вверх за большинством высокодоходных валют. В текущих условиях инвесторы продолжают покидать внутренний долговой рынок РФ: доходности ОФЗ за неделю выросли еще на 25–30 б. п. Геополитическая премия в обменных курсах рубля может продолжить расти. Стоит также понимать, что в случае разворота доллара в мире на укрепление давление на рубль будет нарастать, поскольку инвесторам будет необходимо учитывать не только локальную специфику, но и общие факторы для развивающихся рынков.