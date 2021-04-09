«Авангард» дважды упал в одну воронку

Четвертый матч полуфинальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом» завершился со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Потерпев два поражения на своем льду, омичи упустили весьма серьезное преимущество, которого достигли благодаря двум победам в гостях. Теперь в этом противостоянии ничья 2:2.

Одолев «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции после двух домашних поражений, «Ак Барс», конечно, задышал свободнее, но все-таки инициативой в серии по-прежнему владел соперник. Омский клуб вообще-то вполне мог добиться успеха и в третьей встрече, так как имел для этого достаточно голевых моментов, и лишь сумасшедшая самоотверженность казанцев, заблокировавших под 40 бросков, вкупе с блестящей игрой их вратаря Тимура Билялова не позволили сибирякам, временно обосновавшимся в подмосковной Балашихе, дожать ситуацию. Тем не менее ничего страшного для «Авангарда» не произошло, и у него в запасе был еще один шанс добыть дома третью победу.

Удалось омичам и отбить «информационную атаку» на своего капитана Алексея Емелина, попавшего не только в больницу в тяжелом состоянии, но и под подозрение в употреблении запрещенных веществ, которые могли спровоцировать резкое ухудшение здоровья хоккеиста.

Напомним, перед третьим матчем серии пресс-служба МВД по Татарстану сделала заявление, что в организме Алексея Емелина по результатам медицинских анализов были обнаружены следы наркотических средств. Между тем в НИИ имени Склифосовского, по сведениям телеграм-канала Baza, не нашли наркотиков в его крови. По версии врачей, получивший травму Емелин, скорее всего, передозировал обезболивающие препараты, что и привело к острой печеночной недостаточности.

Перед четвертым матчем пресс-служба «Авангарда» сообщила, что состояние капитана команды улучшилось, его выписали из реанимации и перевели из НИИ имени Склифосовского в профильное отделение другой клиники. Кроме того, клуб направил официальные запросы министру внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорину и главному врачу МСЧ Казанского (Приволжского) федерального университета С. А. Осипову с просьбой объяснить, на каком основании была обнародована информация об обнаружении в крови Алексея Емелина наркотических веществ.

Также омичи попросили представить объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста.

В «Авангарде» заявили, что «распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию клуба, честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки».

Вместе с тем президент КХЛ Алексей Морозов сказал «РИА Новости», что официального заключения о наличии запрещенных веществ в организме защитника «Авангарда» Алексея Емелина в лигу не поступало. «На данный момент в этой ситуации слишком много спекуляций, а лига в своей работе опирается только на документы»,— подчеркнул Морозов.

Четвертый матч команды начали очень осторожно, понимая, насколько важно открыть счет. В предыдущих встречах серии побеждал именно тот, кто забивал первым. Ничто не предвещало быстрого гола, но на шестой минуте омичи грубо ошиблись в своей зоне. Сначала они завозились за воротами, а потом, все же отвоевав шайбу, крайне неудачно распорядились ею, и та оказалась на крюке у Михаила Глухова. К тому же нападающему «Ак Барса» помог рикошет от защитника Алексея Береглазова. «Авангард» попытался в ответ максимально нагрузить Билялова, но вратарь отразил все восемь бросков в створ, и еще восемь заблокировали полевые игроки. А в конце первого периода казанцы убежали вдвоем против одного, и Найджел Доус не сумел поразить открытый угол после паса Артема Галимова.

Во второй двадцатиминутке «Авангард» был близок к тому, чтобы отыграться. Рид Буше в формате «четыре на четыре» каким-то чудом не пробил Билялова, который в том эпизоде защищал ворота уже без клюшки. Затем хозяева заработали большинство, и уже Сергей Толчинский не реализовал великолепный момент. Омск завелся, но ему опять не хватало результативных действий от своих лучших бомбардиров в нынешнем play-off. А еще подопечным Боба Хартли мешали удаления. За второй период они набрали 10 штрафных минут. Хотя канадский специалист на многие решения арбитров реагировал с нескрываемым скепсисом. Однако омичи едва не отличились и в меньшинстве, когда Корбэн Найт и Вилле Покка при выходе «три в два» сыграли на Буше, но немного перемудрили.

И все-таки удаление Клима Костина на исходе второго отрезка матча стало лишним.

Казанцы наказали «Авангард» за него уже в дебюте третьего периода. Шайба отскочила к Станиславу Галиеву, находившемуся практически на лицевой линии под нулевым углом к воротам, нападающий бросил с расчетом на эффект неожиданности и застал врасплох голкипера Шимона Грубеца, который не успел прижаться к ближней штанге. После этого хозяевам уже было трудно рассчитывать на положительный результат. Тем более что они не использовали свое численное преимущество в середине периода. Гости просто ложились костьми, и до Билялова даже почти ничего не долетало. «Авангарду» удалось забить только гол престижа за восемь секунд до окончания основного времени при игре «шесть на четыре», когда Глухов присел на скамейку штрафников. Его автор Найт особо и не радовался, понимая, что «Ак Барс» одержал вторую победу и сравнял счет в серии — 2:2.

Александр Ильин