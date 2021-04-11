«По красивости своей и по ценности идут в продажу»

200 лет назад, 7 марта 1821 года, императором Александром I было утверждено мнение Государственного совета о том, что добычу и продажу малахита податью облагать не следует. Ничего удивительного в этом не было, ведь крупным покупателем малахита были Петергофская и Екатеринбургская гранильные фабрики, принадлежавшие самому императору. А малахитовые вещицы были ценнейшим царским подарком не только для приближенных, но и для зарубежных монархов. Мы восстановили историю того, как малахит из сырья для выплавки меди превратился в самый модный и дорогой поделочный камень.
«Камень гладят и шлифуют»
Плавить эту руду было все равно что топить печь пачками купюр. Но когда царь Петр I приказал резко увеличить производство меди, ослушаться никто не решался. Ведь страна нуждалась в пушках и монете. На Урале начались поиски медных рудников и одна за другой стали возникать казенные и частные медеплавильни. На берегах реки Полевой взялись за разработку богатейшего Гумешевского месторождения, и в 1724 году рядом с ним появился Полевской завод, в 40 километрах от основанного годом ранее Екатеринбурга.
Руда в Гумешках была богата минералом, который мы теперь знаем как малахит, но тогда никто и представить не мог, что именно он прославит это место и будет цениться в сыром виде дороже, чем в переплавленном.
И еще одну гранильную фабрику открыли вскоре при казенном железоделательном Северском заводе, находившемся недалеко от Полевской медеплавильни.
И когда в 1759 году Северский, Полевской и Сысертский заводы вместе с Гумешевским рудником были проданы казной титулярному советнику А. Ф. Турчанинову, ему в обязанность вменили продолжать гранильные работы для царских нужд. Историки предполагают, что тогда-то на фабричные разрезные станы и попали куски гумешевского малахита.
А. Ф. Турчанинов был человеком любознательным, деятельным, с художественным вкусом. В обеих столицах уже много лет славилась декоративная медная посуда, которую выпускала мастерская при его Троицком заводе,— она украшалась узорами в технике финифть. И получив гранильную фабрику, Турчанинов увлекся разрезыванием штуфов — кусков различных минералов и руд.
В 1770 году путешествовавший по Уралу академик Петербургской императорской академии наук П. С. Паллас, побывав в гостях у А. Ф. Турчанинова, восхищенно сообщал в своих записках о том, что отличало «господина Турчанинова от всех прочих заводчиков, пользующихся в России богатством рудников»:
«Надобно сему достойному мужу ту приписать похвалу, что он, владея великим, большею частью от горных промыслов и заводов нажитым имением, имеет весьма изрядный вкус и достохвальную ревность распространить славу полезных художеств в своем отечестве. Высокие и прекрасные делопроизводства различных металлов… подражание самых лучших европейских и азиатских искусственных производств… и что естества испытателю всего желательнее его тщательность в собирании и хранении сыскиваемых по его рудникам весьма редких, прекрасных и драгоценных штуфцов».
Подробно описывая большое хозяйство А. Ф. Турчанинова, Паллас отметил и фабрику, при которой имелась «рисовальная, где рисунки, образцы, примеры и формы делают… подле оной изба, где камень гладят и шлифуют».
Об увиденной там «преизрядной руде — твердом малахите» ученый писал:
«Бывает двоякого рода. Первый род… к полированию весьма способен… видны в нем по граненым кускам самые прекраснейшие цветные темно-зеленые полосы и воды, коих совершеннейшей красоте и доброте одной только не достает твердости».
О втором роде малахита Паллас сообщал:
«Ветвист или наподобие пуху изнутри к наруже разлучист, цветом темен, тяжел, богатее первого, на поверхности как бархат, а в изломе как атлас».
Распиленный на пластинки малахит прежде всего стали употреблять на отделку табакерок и шкатулок. Так, в документах Архива Морского министерства за 1770-е годы встречаются требования о закупке и высылке в Петербург «меди "малакита" на табакерки» в подарок и по поручениям генерал-фельдмаршала по флоту графа И. Г. Чернышева.
«Говорили,— писал историк Сибири П. А. Словцов,— что по смерти заводчика Турчанинова (в 1787 году.— "История") супруга его, вступив в управление заводами, нашла полные магазины малахитовых столовых досок, также атласных малахитовых кусков и дала приказание сбросать их в плавильни для умножения штыковой меди. Может быть, это сделано для освобождения себя от рассылки подарков».
Но в 1789 году наследники Турчанинова расстались с 96 пудами малахита совсем иначе. В Гумешевском руднике была найдена небывалая масса этого минерала, предположительно в 170 пудов. От нее удалось отделить кусок весом 96 пудов. Эту глыбу Турчанинов-младший переправил в Петербург и преподнес Екатерине II, а императрица подарила ее Горному училищу (позже — Горный институт). Тогда этот малахит оценивался в 150 тыс. руб. серебром, в 1875 году — в 525 тыс.
«Нанимаемый им палаццо Серристори у моста Делле Грацие представлял собой пеструю смесь публичного музея с обстановкой русского вельможи прошлого века»
Фото: Росинформ / Коммерсантъ, Коммерсантъ
«Доступны флорентийским зевакам»
Малахитовый стол в конце XVIII века могли позволить себе только очень богатые россияне. И если предоставлялась возможность полюбоваться этой редкой красотой, никто не упускал ее. Так, поэту, переводчику и журналисту А. Ф. Воейкову летом 1811 года друзья организовали экскурсию в Кусково — усадьбу П. Б. Шереметева, о которой он с удовольствием вспоминал и годы спустя:
«Дом невелик, в два этажа с мезониною и балконами… Все дышит роскошью и великолепием: стены обиты шелковыми обоями гобеленовой фабрики; зеркала огромны; везде мраморы, антики; бронзы, плафоны, превосходно разрисованные. В одной комнате стены, двери, потолок и пол зеркальные; в другой столы из малакита…»
Вещь из малахита можно было получить в подарок от членов царской семьи или самого императора. Так, у генерал-лейтенанта Петра Хрисанфовича Обольянинова, фаворита Павла I, оказался малахитовый столик, которым он очень дорожил. Отправленный после смерти Павла в отставку, П. Х. Обольянинов переехал в Москву. Во время пожара 1812 года у него почти все сгорело, уцелел только флигель.
«Был у Петра Хрисанфовича,— вспоминала Е. П. Янькова, правнучка историка В. Н. Татищева,— малахитовый столик, отделанный бронзой, пожалованный ему императором Павлом; думали, что вместе с домом сгорел и столик; ничуть не бывало: проходит год, и сказывают Обольянинову, что где-то на Бутырках у одного мещанина есть столик, похожий на тот, который был у него. Он послал посмотреть; точно, тот самый, и он его потом выкупил».
Скорее всего, все эти драгоценные столешницы были из турчаниновского малахита.
За границей его называли «малахит Демидова».
Николай Никитич Демидов, единственный сын богатейшего промышленника Никиты Акинфиевича Демидова, унаследовавший от отца восемь железных и медеплавильных заводов и женившийся на богатой наследнице баронессе Е. А. Строгановой, увлекся «по любви к изящному» изделиями из малахита. Проживая с 1800 года в Париже, он заказывал талантливым французским бронзовщикам вещи из уральского камня, купленного им у Турчаниновых. На выставке продуктов французской промышленности в 1806 году они удостоились золотых медалей и ввели в обиход словосочетание «малахит Демидова».
Заказы Н. Н. Демидова выполняли мастерские в Париже, Женеве, Риме. Продукция продавалась в Европе, но большая часть вещей шла в Россию, в петербургский магазин Демидова, оформленный на имя ювелира Николо Лоренцини. Лучшие же изделия, конечно, оставались у Демидова. В 1815 году в его коллекции было три десятка первоклассных вещей из малахита.
В это время он жил во Флоренции. Граф Д. П. Бутурлин так описывал пристанище Н. Н. Демидова в Тоскане:
«Нанимаемый им палаццо Серристори у моста Делле Грацие представлял собой пеструю смесь публичного музея с обстановкой русского вельможи прошлого века. Тут были французские секретари, итальянские конторщики, приживалки, воспитанницы. Сверх сего штата постоянно проживали у него бездомные игроки и паразиты… Здесь находилась и выставка малахитовых и других ценных вещей, а в саду — коллекция попугаев. Оба эти отделения были доступны флорентийским зевакам».
«В новооткрытых ортах так называемой Надежной шахты обретен малахит, плотностью своею и цветом могущий удивлять всякого знатока» (на гравюре — Нижний Тагил, 1858 год)
Фото: Росинформ / Коммерсантъ, Коммерсантъ
«Вместо проплавки их на медь»
Малахит в огромных количествах покупался у владельцев Гумешевского рудника по 300 руб. за пуд, чуть дешевле — у владельца Кыштымского рудника на Южном Урале Л. И. Расторгуева. Министр финансов действительный тайный советник граф Д. А. Гурьев обеспокоился тем, что государство ничего с этих операций не получает. 13 августа 1820 года он зачитал в Комитете министров записку «Об обложении податью малахита и других цветных руд».
«Так как в берг-привилегии, высочайше изданной 3 марта 1793 года,— сказал Д. А. Гурьев,— и последующих постановлениях ничего не сказано о подати с цветных руд, каковы малахиты и другие; то хотя оные, вместо проплавки их на медь, по красивости своей, удобности к полировке и по ценности идут в продажу, но казна ничего с них не получает, тогда как при проплавке оных с меди, могшей из них получиться, казна взяла бы десятину натурою, а с остального количества по 3 р. с пуда. Поелику же заводчики, продавая вещи сии, выручают более, чем на самой меди, то справедливость требует, чтобы цветные руды обложены были податью».
Комитет министров предложил графу Гурьеву представить записку в Государственный совет, так как речь шла об изменении закона.
Через несколько месяцев Департамент экономии дал ответ министру, в котором говорилось:
«Хотя доход от этой подати и исчисляется до 150 000 р., но это исчисление основано, вероятно, на ценах малахита в столицах, и, следовательно, доход должен быть уменьшен издержками провоза».
Также департамент был уверен в том, что обложение податью приведет к уменьшению добычи цветных руд и уменьшению торговли ими, а за этим последует повышение цен на них. На этом основании Департамент экономии предложил «оставить произведение и продажу малахита на прежнем основании», то есть податью не облагать. Это мнение было утверждено в Общем собрании Государственного совета и 7 марта 1821 года утверждено Александром I.
Ничего удивительного в этом не было, ведь крупными покупателями малахита были Петергофская и Екатеринбургская гранильные фабрики, принадлежавшие императору. Малахитовые шедевры, изготовленные их мастерами, являлись эксклюзивными украшениями дворцов и необыкновенными подарками русских царей европейским родственникам и друзьям.
«Переход от брошки, которую украшает малахит как драгоценный камень, к колоссальным дверям казался непостижимым» (на гравюре — русский отдел на I Всемирной выставке в Лондоне, 1851 год)
Фото: SSPL / Getty Images
«Довольно аляповато и безвкусно»
Н. Н. Демидов, владея заводами и рудниками в Нижнетагильском округе, конечно, мечтал о собственных месторождениях малахита. Признаки того, что он есть в Меднорудянском руднике, появились еще в 1814 году. Но при жизни Н. Н. Демидова минерал находили только в виде небольших кусочков. Из-за скверного технического состояния рудника заниматься специальными поисками малахита было опасно.
После смерти Н. Н. Демидова за рудник взялся его младший сын Анатолий. В 1830 году он отправил в Меднорудянск квалифицированного управляющего Фотия Швецова. Вскоре тот привел в порядок рудник и занялся поисками малахита. В 1833 году была обнаружена первая крупная глыба, которая весила более 1500 пудов, потом еще одна такая же. Анатолий Николаевич Демидов почувствовал себя баловнем судьбы.
«Анатолий получил блестящее воспитание,— писал о нем горный инженер В. В. Огарков,— знал толк в искусствах, говорил на всех языках, кроме русского, который он очень плохо знал. Большую часть своей жизни он провел в Европе, изредка лишь приезжая в Россию.
Мемуаристы утверждали, что Николай I не любил А. Н. Демидова и, когда тот купил княжество Сан-Донато и титул князя, император не разрешил ему именоваться князем в России.
Из первого меднорудянского малахита Демидов решил сделать подарок императору.
«Анатолию Демидову очень хотелось приобрести расположение Николая I,— писал В. В. Огарков.— Он придумал принести ему в дар "царское место", которое предполагал поместить в строившемся тогда Исаакиевском соборе. Это сооружение из малахита, ляпис-лазури, бронзы и золота было сделано довольно аляповато и безвкусно, но обошлось чуть не в сотни тысяч. Когда доложили Николаю I об этом "царском месте", то император довольно резонно сказал:
— С чего это он выдумал, что я стану в эту клетку?
Долго эта "клетка" валялась в разном хламе в Таврическом дворце, пока ее не поставили в соборе Александро-Невской лавры».
Позже восьмиколонную ротонду переместили в Эрмитаж.
Сенсационной стала находка 1835 года в шахте «Надежная».
Слава о монолите разнеслась по всему миру. Малахит в таком количестве, сообщал на одном из заседаний Парижской академии географ и натуралист Александр фон Гумбольдт, «есть произведение, которое еще не встречали в коре Земного шара».
Петербургский «Горный журнал» писал:
«В июне 1835 года в новооткрытых ортах так называемой Надежной шахты обретен малахит, плотностью своею и цветом могущий удивлять всякого знатока, как можно видеть из доставленных сюда (в Петербург) нескольких пудов для собственного употребления гг. Демидовых».
К малахитовым вещам отца, вывезенным из Флоренции в Петербург после его смерти — огромному малахитовому столу и четырем канделябрам колоссальной величины, на малахитовых же пьедесталах, украшенных бронзой работы известного парижского фабриканта Томира,— А. Н. Демидов мог теперь добавить изделия из действительно демидовского малахита. Так в особняке на Большой Морской четырехколонный парадный зал превратился в малахитовый.
Красота его подтолкнула профессора архитектуры Императорской академии художеств А. П. Брюллова к использованию демидовского малахита при восстановлении Зимнего дворца после пожара 1837 года. Личный кабинет Николая I и один из залов, входивших в покои его супруги Александры Федоровны, были отделаны «зеленым камнем» Демидова. Результат так понравился царю, что он согласился на предложение архитектора Монферрана облицевать малахитом и колонны строившегося Исаакиевского собора. И у А. Н. Демидова были заказаны 1200 пудов первосортного малахита. На этом он заработал 220 тыс. руб.
«Анатолий получил блестящее воспитание, знал толк в искусствах, говорил на всех языках, кроме русского» (на фото — А. Н. Демидов)
Фото: APIC / Getty Images
«По билетам и в приличной одежде»
Запасы малахита в Гумешевском руднике к 1830-м годам почти иссякли, и Демидов стал монополистом на рынке «русского камня». Все это вдохновило его на создание собственной малахитовой фабрики в Петербурге. 1 ноября 1847 года она открылась. За два года на ней было сделано и продано вещей из малахита на сумму свыше 780 тыс. руб. В 270 тыс. руб. оценивались изделия, изготовленные по заказам членов семьи Демидовых.
В Европе начались разговоры о предстоящей I Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. И Демидов понял, что Русский отдел будет бледно выглядеть без его малахита. Он решил всех удивить и привезти на выставку не две-три вещи, а целый малахитовый кабинет из нескольких десятков предметов: двери, столы, кресла, стулья, вазы, пресс-папье, подставки для бронзовых часов и многое другое — все из меднорудянского минерала.
Изготовили 76 экспонатов на сумму 131 910 руб. Прежде чем отправить их в Лондон, Главное управление господ Демидовых предоставило петербуржцам возможность ими полюбоваться. С 23 по 27 апреля 1851 года при самой фабрике на Васильевском острове была открыта выставка.
«Посетители допускаются по билетам и в приличной одежде,— сообщалось в объявлении.— Верхнее платье оставляется при входе. Билеты будут выдаваться безденежно».
Малахитовый кабинет был признан отечественными журналистами «самым достопамятным и необыкновенным явлением в истории промышленности».
В Лондоне для Всемирной выставки был построен огромный павильон из стекла, получивший название «Хрустальный дворец». Выставка вызвала огромный интерес: с мая по октябрь 1851 года на ней побывало более 6 млн человек.
Ошеломляющее впечатление на посетителей произвел малахитовый кабинет А. Н. Демидова, и особенно его огромные парадные двери. «Обозрение Лондонской Всемирной выставки» сообщало:
«Переход от брошки, которую украшает малахит как драгоценный камень, к колоссальным дверям казался непостижимым: отказывались поверить, что эти двери были сделаны из того же материала, который привыкли считать драгоценностью».
Сейчас они и еще несколько вещей Демидова с этой выставки находятся в Малахитовом зале замка Чапультепек в Мексике.
Журнал «Хрустальный дворец», освещавший лондонскую выставку, рассказывая о Русском отделе и малахитовом кабинете, писал, что там посетители чувствуют «дух величия и дикую роскошь».
Многие вещи из Лондона А. Н. Демидов увез в Италию на свою виллу в Сан-Донато.
А петербургский особняк Демидовых с 1863 года арендовало итальянское посольство. В начале XX века оно выкупило его. И когда после Октябрьской революции дипломатов отозвали из России, они сняли малахитовый декор, демонтировали камин и увезли в Италию. В итоге все это оказалось в Музее фабрики поделочных камней во Флоренции.
После Лондонской выставки к малахитовой фабрике А. Н. Демидов охладел, и осенью 1853 года она закрылась. На Всемирную промышленную выставку в Париже в 1867 году он прислал только малахитовую глыбу весом около 120 пудов.
Но Петергофская и Екатеринбургская фабрики за эти годы изготовили немало подарков из демидовского малахита, о которых путешественники по Европе обязательно упоминали в своих записках, с восторгом отмечая пронзительно-зеленый «русский след» в зарубежных интерьерах: столы, зеркальные рамы, камин и стенные украшения для прусского императора Фридриха-Вильгельма III; столы и часы для комнат Марии Александровны, жены Александра II, в Дармштадтском замке; ваза для библиотеки Ватикана…
«Анатолию Демидову очень хотелось приобрести расположение Николая I» (на фото — Малахитовый зал в Зимнем дворце из демидовского малахита)
Фото: Roger Viollet via Getty Images
«Должна была бы процветать»
Кроме демидовской в Петербурге с 1842 года более полувека существовала фирма «Верфель и Гессерих», также много работавшая с малахитом. На Всемирной филадельфийской выставке в 1876 году «русский камень» был представлен только ее изделиями. Правда, художественный уровень продукции этой фабрики был невысок. Так, корреспондент, описывавший Парижскую выставку 1889 года, сообщал:
«Вход в залу русского отдела украшается справа г. Шопеном с его бронзой, слева — ситцами Морозовской мануфактуры. Визави Шопена — соперник его, тоже бронзовщик Верфель, коего магазин на Караванной. У этого последнего выставлены, кроме того, предметы из малахита и разных уральских камней: столики, шкатулки и даже большой камин весь из яшмы и малахита. Все это оригинально, дорого (камин — 5 тыс. фр., столик — 150 фр.). Но, Боже! Как безвкусно, плоско, ненарядно! Что бы сделал француз с этим богатым материалом!»
Эта проблема была всеобщей и закономерной. В последней трети XIX века ассортимент предметов из малахита резко сузился, так как на императорских фабриках после отмены крепостного права долго не могли наладить планомерную работу и почти прекратили изготавливать малахитовые вещи.
После Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года юрист и общественный деятель И. Т. Тарасов писал:
«Общее впечатление от знакомства с этими изделиями вообще и в особенности с деятельностью Императорской гранильной фабрики таково, что эта отрасль мастерства, которою занимаются также и многие уральские кустари, находится в состоянии весьма близком к полному падению, хотя, несомненно, она должна была бы процветать, если бы Екатеринбургская гранильная фабрика, в свою очередь отнюдь не процветающая, лучше усвоила себе свое значение вообще и в особенности в отношении к местным кустарям-гранильщикам, находящимся теперь всецело в руках скупщиков, которые своими условиями вынуждают этих кустарей отнюдь не улучшать это производство, а лишь приноравливаться к грубым требованиям этих лишенных всякого художественного образования торгашей».
Золотой век имперского малахита закончился, оставив следы лишь во дворцах. Но многие из них стали музеями и сделались доступными для всеобщего обозрения.