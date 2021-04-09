Судебный запрет ролику не преграда Доступ к скандальному видеоролику, распространенному бывшим сочинским судьей, а ныне адвокатом Дмитрием Новиковым, ограничен по решению суда, однако информация до сих пор доступна в интернете

Дмитрий Новиков

Решение суда на ограничение доступа к тому или иному контенту в сети интернет еще не означает, что такая информация будет полностью заблокирована. Она вполне может появиться на других ресурсах и успешно распространяться среди пользователей. Сегодня Роскомнадзор тормозит работу Twitter, хотя и перенес сроки его полной блокировки. Причина, возможно, заключается в том, что, как сообщают СМИ, мессенджер готов идти на уступки в отношении исполнения требований российского законодательства. Однако такое пристальное внимание регулятора пока не коснулось целого ряда других зарубежных интернет-компаний, в частности YouTube, где попавший под ограничения контент, может свободно дублироваться на разных каналах.



Именно с такой ситуации столкнулся сотрудник кубанского министерства природных ресурсов Сергей Кравец после того как подал иск к адвокату, а в прошлом судье Дмитрию Новикову. Заявление о защите чести, достоинства и права на изображение было направлено в Хостинский райсуд Сочи в феврале.

Ранее Дмитрий Новиковым на своем YouTube-канале выложил ролик, в котором истец, якобы намекает на продажность некоторых кубанских судей. Напомним, Сергей Кравец уже принес извинения перед судебным корпусом Краснодарского края за свои слова. «Никогда я денежные средства никому не передавал, ни с какими просьбами коррупционной направленности не обращался. Более того, большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. В содеянном раскаиваюсь, но что случилось, то случилось», - заявил он. Кроме того Советом судей Краснодарского края проведена проверка достоверности опубликованных в ролике сведений, которая показала, что они «не нашли своего подтверждения и не соответствуют действительности».

Однако после извинений Сергея Кравца Дмитрий Новиков выложил еще один ролик, в котором поставил под сомнение искренность истца. Последнему ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд. В своем иске Сергей Кравец указывает на то, что не давал Дмитрию Новикову разрешения на публикацию своего изображения, кроме того смысл его слов был искажен, поскольку извинения перед судьями были искренними. По ходатайству истца 20 февраля суд принял меры по обеспечению иска и до конца разбирательств ограничил доступ к скандальному ролику.

Но не тут-то было, видео уже перекочевало на другие YouTube-каналы, в частности на одном из них оно было выложено 14 марта, после вынесенного судом определения. «Видеоролик, который унижает честь и достоинство моего доверителя, до сих пор распространяются на других интернет-каналах. Тем самым Сергею Кравцу продолжает наноситься вред», - рассказала представитель истца Юлия Владыкина.

Подобная ситуация, к сожалению, в России встречается. Как сообщали СМИ, несколько лет назад Роскомнадзор заблокировал один из постов Артемия Лебедева в Livejournal. Однако пользователи сохранили эту информацию и впоследствии выложили ее на своих страницах.

Между тем Дмитрий Новиков снял как минимум еще один видеоролик, посвященный Сергею Кравцу, который разместил на своем канале. В нем он называет истца «честнейшим человеком» и обещает ему длительные судебные разбирательства. Если выразиться в стиле бывшего судьи, это похоже на булинг, но может это вовсе и не булинг, ну вы сами решайте.