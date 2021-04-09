В Кисловодске возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении 14 жителей Кисловодска. Они подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ), подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ).

Дело возбуждено в отношении Даниила Камнева, Сабили Мамедовой, Тимурлана Гогуева, Гегама Ростомяна, Амиля Газиева, Александра Баженова, Мурата Апсова, Рустама Арова, Иссы Богатырева, Дмитрия Леденева, Гаджи Магомедова, Раджаба Магомедова, Абумуслима Фатуллаева и Иманали Хаджиева, указано в сообщении СКР. Дело было возбуждено по материалам ФСБ, центра «Э» главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев был организатором запрещенного на территории России религиозного объединения. Остальные участники вошли в состав сообщества в период с 2017 года по 2 апреля 2021 года. СКР сообщает, что задержанные активно участвовали в деятельности объединения: проводили беседы и регулярные собрания «в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного объединения, вербовки новых участников, распространения религиозной литературы». В настоящий момент следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении всех задержанных под стражу.

По данным СКР, Данила Камнев и Сабиля Мамедова 5 апреля планировали взрыв административного здания отдела МВД России по Кисловодску. Напомним, ранее ФСБ сообщала о задержании сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), один из которых намеревался взорвать полицейский участок в Кисловодске.

Подробнее — в материале “Ъ” «Взрывник не донес бомбу до полиции».

Александра Ларинцева, Пятигорск