На Кубани в 2020 году производство мебели увеличилось на 7,5%

По итогам 2020 года мебельная промышленность Краснодарского края показала рост производства 7,5%. Результаты работы отрасли обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

По словам заместителя главы региона, деревообработка и мебельное производство являются приоритетным отраслям промышленности региона. В перспективе важно наладить их участие в закупках для государственных и муниципальных нужд. Сегодня порядка 50% мебели и оборудования для оснащения кубанских школ приобретается у региональных производителей.

Кроме того, в январе-феврале рынок интернет-торговли показал рост 44%, что открывает новые возможности для сбыта на разных рынках.

Совещание прошло в рамках 23-й международной выставки мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства «UMIDS-2021» в Краснодаре, в которой принимают участие 400 производителей и дистрибьюторов России, Белоруссии, Германии и Турции, включая 68 кубанских производителей.

Как писал “Ъ-Кубань”, кубанский производитель театральных кресел «Корона» намерен увеличить объемы производства, вложив в расширение 570 млн руб. заемных средств.

Наталья Решетняк