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Мурад Мусаев может стать тренером «Краснодар-2»

Экс-главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев может остаться в структуре клуба, возглавив ФК «Краснодар-2» (выступает в ФНЛ). Об этом пишет «Спорт Экспресс». Однако издание не исключает и другие варианты. В настоящий момент Мурад Мусаев находится в отпуске. 

Как писал “Ъ-Кубань”, 3 апреля Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» после матча с «Ахамтом», который закончился проигрышем со счетом 0:5 (самое крупное домашнее поражение в истории ФК «Краснодар»).

6 апреля стало известно, что экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером ФК «Краснодар».

Наталья Решетняк


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