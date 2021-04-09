Мурад Мусаев может стать тренером «Краснодар-2»

Экс-главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев может остаться в структуре клуба, возглавив ФК «Краснодар-2» (выступает в ФНЛ). Об этом пишет «Спорт Экспресс». Однако издание не исключает и другие варианты. В настоящий момент Мурад Мусаев находится в отпуске.

Как писал “Ъ-Кубань”, 3 апреля Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» после матча с «Ахамтом», который закончился проигрышем со счетом 0:5 (самое крупное домашнее поражение в истории ФК «Краснодар»).

6 апреля стало известно, что экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером ФК «Краснодар».

Наталья Решетняк