Бывшего топ-менеджера Крайинвестбанка Василия Попандопуло осудили за мошенничество

Ленинский суд Краснодара признал виновными бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «Крайинвестбанк» Василия Попандопуло и директора ООО «Южный полюс» Дениса Попереко в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщил адвокат Александр Бурнаев. Суд назначил Василию Попандопуло шесть лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения его дочерью 14-летнего возраста, а Денису Попереко — пять лет лишения свободы условно.

Суд установил, что Василий Попандопуло и Денис Попереко организовали незаконную серию сделок с участком площадью 190 га на острове в старом русле реки Кубань. Изначально участок был передан в аренду под гольф-клуб, потом несколько раз сменил владельцев. В результате земля стала собственностью краевого ПАО «Крайинвестбанк».

Василий Попандопуло утверждал, что приобретение банком земли с целью замещения проблемных активов ликвидными инициировал владелец ПАО «Крайинвестбанк» — администрацией края, а он как заместитель гендиректора имел только самое общее представление о сделке.

Подробнее о деле в отношении Василия Попандопуло — в материале “Ъ-Юг” «На поле для гольфа вызрели сроки»

Анна Перова, Краснодар