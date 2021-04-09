Соревнования команд СМИ «Нежно на Снежном» С 6 по 8 апреля 2021 года на горнолыжном курорте «Снежный» состоялись любительские соревнования команд СМИ «Нежно на Снежном», в которых принимали участие важнейшие представители различных средств массовой информации, включая «5 канал» и телеканал «78», «Авторадио» и «Русское радио», ИД «Коммерсантъ» и другие

Соревнования проходили в спортивно-развлекательном формате и включали в себя забег дуэтом на трех лыжах и обуздание гигантской рогатки, а также стрельбу из винтовки по настоящим биатлонным мишеням.

Призерами соревнований стали команды телеканала «78», ИД «Коммерсантъ» и «5 канала». Центральным событием мероприятия стала пресс-конференция, в которой приняли участие президент Горнолыжного союза России Всеволод Шевелев, генеральный директор горнолыжного курорта «Снежный» Ярослав Муханов и директор фестиваля «Ладога Фест», член научно-экспертного совета по возобновляемой энергии Андрей Лобанов. В ходе пресс-конференции обсуждены важные вопросы, включая завершение горнолыжного сезона 2022 года, планы по развитию туризма и спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, доступность возобновляемых источников энергии и многое другое. Помимо деловой программы, участники мероприятия катались на горных лыжах и сноуборде, а для новичков был проведен мастер-класс. Несмотря на приближающееся закрытие горнолыжного сезона, курорт подарил журналистам Петербурга невероятные эмоции и заряд позитива и адреналина.