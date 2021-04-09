Группа компаний НОКК задолжала за газ около 400 млн рублей

Нижегородская областная коммунальная компания (АО НОКК) и ее «дочка» — управляющая компания НОКК – задолжала АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» около 410 млн руб., сообщил поставщик газа. В НОКК подтвердили задолженность перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в меньшем размере – около 354 млн руб.

В «Газпром МРГ-НН» отметили, что группа компаний НОКК не исполняет обязанности по оплате поставленного газа на протяжении нескольких лет. В 2021 году коммунальная компания оплатила 13 млн руб., при этом потребив ресурса на 196 млн руб. В связи с резким ростом долга и отказом оплачивать текущие поставки поставщик пообещал во второй половине апреля полностью отключить подачу газа на 80 котельных НОКК.

Подробнее о ситуации – в материале “Ъ-Приволжье” «Призрак холодной войны».

Иван Сергеев