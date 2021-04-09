Призрак холодной войны

С наступлением тепла и в перспективе завершения отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» заявил о планах полностью прекратить поставки газа на котельные Нижегородской областной коммунальной компании (НОКК). НОКК генерирует многомиллионные долги, не соблюдая платежную дисциплину. В областной компании обещают погасить задолженность за счет взысканий средств с дебиторов и предупреждают, что ограничение газоснабжения внесет социальную напряженность и негативно отразится на 300 тыс. жителей Нижегородской области.



АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» сообщило, что у АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (НОКК) и дочернего общества ООО «Управляющая компания НОКК» сложилась критическая ситуация по оплате газа. Задолженность группы НОКК, отапливающей семь районов Нижегородской области, превысила 410 млн руб. — это почти половина всех просроченных долгов нижегородского теплоснабжающего комплекса.

«Группа компаний НОКК на протяжении нескольких лет не исполняет обязательства по оплате за поставленный природный газ.

В апреле 2020 года мы согласовали реструктуризацию долга в размере 283,9 млн руб. со сроком исполнения три года. Эта реструктуризация была утверждена губернатором Нижегородской области и за прошедший год НОКК оплатила реструктурированный долг, в том числе за счет выделенных бюджетных субсидий в размере более 200 млн руб. Однако, несмотря на значительную финансовую поддержку правительства Нижегородской области, компания продолжает регулярно не исполнять текущие договорные обязательства»,— сообщили в «Газпром МРГ-НН», отметив, что в 2021 году НОКК оплатила всего 13 млн руб., при этом потребление за три прошедших месяца превысило 196 млн руб. В связи с резким ростом долга и отказом оплачивать текущие поставки, региональный поставщик пообещал во второй половине апреля полностью отключить подачу газа на 80 котельных НОКК.

В НОКК подтверждают имеющуюся перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» задолженность, но в меньшем размере — порядка 354 млн руб.

В теплоснабжающей компании пояснили, что долги складываются из-за неравномерных финансовых отношений с жителями и поставщиком ресурса. «Наши абоненты оплачивают услугу теплоснабжения по 1/12 в течение всего года, а не только в период отопительного сезона. В то время как оплата за газ со стороны ГК НОКК должна производиться каждый месяц отопительного сезона в объеме большем, чем поступающая оплата от потребителей. Поэтому возникает кассовый разрыв, из-за которого и формируется задолженность, на которую впоследствии еще начисляются пени. По судебным решениям эти штрафные санкции погашаются в ущерб оплаты по текущим начислениям, и основная задолженность продолжает расти. Невозможность своевременной оплаты обусловлена также увеличивающейся дебиторской задолженностью ГК НОКК. На сегодняшний день она превышает 600 млн руб., из которых около 420 млн руб. приходится на население»,— пояснили в теплоснабжающей компании.

В НОКК подчеркнули, что обеспечивают тепло-, водоснабжение и водоотведение более чем 300 тысячам жителей области. Поэтому полное или частичное ограничение поставок газа повлечет за собой негативные последствия для граждан, а также может спровоцировать аварийные ситуации на котельных НОКК, чреватые гибелью или травмами персонала.

«В настоящее время мы ведем масштабную работу по взысканию дебиторской задолженности с потребителей компании.

НОКК гарантирует исполнить принятые на себя обязательства по оплате по мере поступления денежных средств от абонентов»,— заключил и.о. генерального директора АО НОКК Сергей Колосков. Источники “Ъ-Приволжье” на рынке теплоснабжения полагают, что в случае дальнейшего обострения ситуации с «Газпромом» областная теплоснабжающая компания вновь пойдет просить бюджетные субсидии на покрытие накопившихся долгов, как это уже было не раз.

Иван Сергеев