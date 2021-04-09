Индекс потребительских цен в Краснодарском крае вырос за год на 6%

В период с января по март 2021 года индекс потребительских цен на Кубани вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным «Краснодарстата», рост этого показателя за месяц составил 0,9%.

За этот период сильнее всего подорожал сахар - на 59%, яйца подорожали на 36%, подсолнечное мало – на 30%, на 20% - крупа и бобовые, макаронные изделия – на 12%.

В марте 2021 цена на картофель по сравнению с февралем выросла на 14,9%, на морковь – на 14,7%, виноград – на 13,2%, свеклу – на 13,1%, бананы – на 7,8%, лук репчатый – на 7,6%, зелень– на 7,2. При этом на 31,7% подешевели огурцы, на 9,8%,- помидоры.

В группе непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали стройматериалы – на 8,2%, на 8% подорожали табачные изделия, на 7% - моющие средства.

В марте на 8% подорожал еврошифер, на 6,4% обрезные доски, на 5,1%, - древесностружечные. При этом подешевел линолеум на 2,1%. Также выросли цены на спички на 4,7%, дезинфицирующие средства для поверхностей – на 4,4%, зубные пасты – на 4,1%, газовое моторное топливо – на 3,1%, на 1% подорожали лекарства, а медицинские маски подешевели на 5,4%. Подешевели также смартфоны – на 1,5%, персональные компьютеры – на 1,3%, ноутбуки подорожали на 0,5%.

Среди бытовых услуг в марте на 18,4% подрожала подписка на онлайн-видеосервисы, 16,6% - установка пластиковых окон, на проживание в гостинице 4*- на 16,1%, 5* - на 2,4%. Авиаперелет эконом-класса – на 12%, жд-билеты – на 10,4%, поездки на отдых в Турции – на 6,7%, при этом поездка на отдых в ОАЭ подешевела на 7,8%. Также подешевели услуги сотовой связи на 5,5%, процентная ставка по кредиту – на 3,6%, проезд в такси – на 2,2%, проживания в хостеле и гостинице 3* – на 2,2% и 1,4% соответственно.

Как писал “Ъ-Кубань, инфляция в Краснодарском крае в феврале 2021 года составила 6,2%.

Ольга Логинова