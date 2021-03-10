Инфляция на Кубани в феврале 2021 года составила 6,2%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года цены на товары и услуги выросли на 6,2% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата. По сравнению с январем 2021 года рост цен составил 0,9%.

Цены на продовольственные товары в минувшем месяце выросли на 8,7% по сравнению с февралем 2020 года (+1,3% к январю 2021 года), на непродовольственные – на 5,1% (+0,5%), на услуги – на 3,6% (+0,7%).

По данным Краснодарстата, наиболее существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодовоовощную продукцию, в т.ч.: на свежую зелень – на 18,8%, огурцы – на 15,9%, помидоры – на 10,4%. При это дешевле стали сахар (-4,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-4,2%), пшено (-2,4%).

Среди непродовольственных товаров активнее всего росли цены на стройматериалы. Так, металлочерепица стала дороже на 7,9%, древесностружечные плиты – на 7%, оконные стекла – на 4,3%. Больше всего подешевели медицинские маски (-9,9%), а также на отдельные виды электротоваров и других бытовых приборов (до -2,8%).

В группе услуг значительнее всего выросла стоимость авиабилетов (+21,7%), поездки в Турцию (+21,1%) и проживание в четырех- и пятизвездочных гостиницах (+14,5%). В тоже время отмечалось снижение стоимости посещения кинотеатров на 1,2%, проживания в двухзвездочных гостиницах – на 1%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе 2021 года цены на товары и услуги выросли на 5,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем 2020 года рост цен составил 0,8%.

Алексей Белянин