«Реал» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч Ла Лиги 10 апреля

10 апреля «Реал» и «Барселона» устроят «Эль-Класико» в рамках 30-го тура Ла Лиги. Матч на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнется в 22:00 по московскому времени. Свои мнением об исходе противостояния делятся аналитики Фонбет.

В какой форме «Реал»

Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла 12 матчей. В Лиге чемпионов «Реал» успешно прошел «Аталанту» в 1/8 финала (1:0, 3:1) и выиграл первый четвертьфинал у «Ливерпуля» (3:1). В последних 5 турах Примеры сливочные поделили очки с «Атлетико» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (1:1), после этого победили «Эльче» (2:1), «Сельту» (3:1) и «Эйбар» (2:0). В 29 матчах подопечные Зидана набрали 63 очка, расположились на 3-й строчке и на 2 балла отстают от «Барселоны».

Защитники Рафаэль Варан, Дани Карвахаль, Серхио Рамос и вингер Эден Азар могут восстановиться от травм и сыграть с «Барселоной».

В какой форме «Барселона»

«Барса» вылетела из Лиги чемпионов, уступив ПСЖ (1:4, 1:1). В чемпионате подопечные Кумана выдали серию из 6 побед подряд, обыграв «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0), «Уэску» (4:1), «Реал Сосьедад» (6:1) и «Вальядолид» (1:0). Каталонцы вплотную приблизились к «Атлетико» и отстают от лидера на 1 очко.

Запасной вратарь «Барселоны» Нето, защитники Жерар Пике, Серхи Роберто, Мусса Ваге, хавбек Коутиньо и форвард Ансу Фати могут пропустить «Эль-Класико» из-за травм.

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом матче «Реал» уверенно одолел «Барсу» со счетом 3:1, а в 3 предыдущих встречах сыграли ставки «Забьет только одна команда» и «ТМ 2,5».

Из 10 последних очных встреч в Ла Лиге 4 выиграли каталонцы, 3 — королевский клуб и еще 3 завершились вничью.

Прогноз экспертов Фонбет на матч «Реал» — «Барселона» 10 апреля

Тотал меньше 2,5 за 2.25

Даже на небольшом стадионе на базе «Реала» «Эль-Класико» сохранит свою неповторимую атмосферу, малопредсказуемый исход и статус главного матча Ла Лиги. Обе команды подходят к игре в прекрасной форме: у мадридцев — 5 побед подряд во всех турнирах, у «Барсы — 4 подряд в Примере. Победитель противостояния станет главным претендентом на то, чтобы опередить потерявший ход «Атлетико», поэтому цена ошибки будет особенно высока. В последних матчах соперники не пропускали больше 1 мяча и в субботу наверняка будут действовать осторожно и не пробьют тотал 2,5, как и в 3 из 4 последних очных встреч.

Ничья с 1-й по 30-ю минуту за 1.70

На старте «Эль-Класико» в первом круге события развивались стремительно, и обе команды забили по быстрому мячу. Однако текущая диспозиция вынудит Зидана и Кумана настроить подопечных на терпеливое начало. В обоих матчах прошлого сезона первая треть игры прошла без голов. Учитывая острое турнирное положение, такой сценарий может повториться и в этот раз.

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