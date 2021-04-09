Путин принес соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Он пожелал британскому монарху мужества и душевной стойкости.

«С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом»,— передаются слова Владимира Путина на сайте Кремля.

Чем известен принц Филипп Читать далее

Букингемский дворец сообщил о смерти принца Филиппа ранее сегодня, 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур по принцу Филиппу вплоть до его похорон, их дата еще не объявлена.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Он поженился с королевой Великобритании в 1947 году. У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский.