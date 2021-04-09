Бывшего воронежского чиновника Михаила Найчука выпустили из СИЗО в Магадане

Магаданский городской суд отправил под домашний арест заместителя начальника местного филиала Федерального дорожного агентства (Росавтодор) на Дальнем Востоке Михаила Найчука, обвиняемого в злоупотреблениях полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Второго фигуранта дела и начальника подразделения Юрия Камзолова оставили под стражей до 4 июня, рассказали “Ъ-Черноземье” представители его защиты.

Господа Камзолов и Найчук известны по работе в Воронежской области, где первый занимался строительным бизнесом, а второй возглавлял дорожное агентство. С апреля прошлого года они работали в филиале ФКУ ДСД «Дальний Восток» в Магадане. В начале февраля 2021 года местное управление ФСБ возбудило в их отношении уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они приняли некачественный ремонт моста через реку Неорчан на трассе «Колыма», нанеся Росавтодору ущерб в 41,5 млн руб. Уголовное дело возбуждено местным управлением ФСБ.

Обвиняемые не признают вину. По версии защиты, стоимость работ с использованием некачественного асфальтобетона на самом деле едва превысила 2 млн руб. Эти деньги были в итоге не доплачены подрядчику в следующем месяце после приемки работ. Защита Юрия Камзолова настаивает на том, что он не должен содержаться под стражей, так как не собирается скрываться от следствия. Аргументы обвинения, по мнению его представителей, очень шаткие и основаны на противоречивых показаниях свидетелей.

Сергей Толмачев