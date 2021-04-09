Протез пальца из Тольятти победил в конкурсе проектов Startup Tour в Нижнем Новгороде

Победителем конкурса Startup Tour в Нижнем Новгороде 8 апреля стал проект «Функциональные активные протезы пальцев». Второе и третье места заняли система видеоаналитики Morigan.Lean и приложение для слабовидящих людей «Доступный город».



Полуфиналистами конкурса технологических проектов стали предприниматели из Нижегородской области, Республики Удмуртия и Самарской области. По итогам питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом из направлений.

Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»: «Корни моей семьи из Нижнего Новгорода, обе alma mater тоже находятся здесь, поэтому я прекрасно знаю, что Нижегородская область — один из самых сильных регионов в плане науки, образования и промышленности. Если индустриальные компании смогут взять на борт технологии, развиваемые стартапами, это позволит интенсифицировать производство, вывести новые продукты, получить больше прибыли. Поэтому мы заинтересованы не только в том, чтобы найти на нижегородской земле новых резидентов, но и предложить индустриальным партнерам инновационные решения, которые находятся на поздней стадии разработки или уже внедряются, чтобы экономика региона получила максимальную выгоду от такого сотрудничества».

В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» жюри выбрало проект «Функциональные активные протезы пальцев» тольяттинского ООО «Армакс». Тяговые протезы восстанавливают мелкую моторику после утраты одной-двух фаланг, позволяют имитировать движения пальцев и частично восполнить работоспособность поврежденной руки. Этот проект победил и в финале, получив главный приз в размере 300 тысяч рублей от официального партнера Startup Tour — Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).

Артем Шмидт, сооснователь и генеральный директор ООО «Армакс»: «Основные преимущества нашей продукции — высокая скорость изготовления с помощью технологии 3D-печати, низкая себестоимость, высокая подвижность элементов и заменяемость без хирургического вмешательства. Мы продаем в среднем восемь тяговых протезов в месяц и планируем охватить через три года 10% рынка. Также мы запустили производство индивидуальных косметических протезов пальца на основе технологии RTV, планируем начать разработку силового протеза пальца из металла и бионического протеза».

Первое место в треке «Информационные технологии» занял «Доступный город» компании Mixar из Нижнего Новгорода — приложение для смартфонов, которое помогает слабовидящим людям распознавать общественный транспорт. В треке «Индустриальные и энергетические технологии» победил проект Morigan.Lean нижегородского ООО «Матллер» — программа видеоаналитики на базе нейронных сетей, искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Финалисты получили приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village.

Участниками дискуссии «Регион как точка роста инноваций и технологического предпринимательства. Возможны ли единороги в регионах?» в рамках Startup Tour стали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, проректор по инновациям ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заместитель директора Нижегородского НОЦ Михаил Ширяев, директор компании Xperience AI Анна Петровичева.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «Приоритетом для правительства является создание условий, при которых в регионе будут формироваться новые индустрии, открываться технологические компании, развиваться стартапы. Именно для этого работают технопарк "Анкудиновка", Нижегородский НОЦ — один из первых в стране НОЦ мирового уровня, для этого создается инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". Мы формируем экосистему для бизнеса, а это не просто оказание государственной поддержки, это в принципе появление комфортной среды для работы, учебы, жизни, поэтому работа ведется сразу по нескольким направлениям».

Нижний Новгород стал четвертым городом на маршруте Startup Tour, следующий региональный этап состоится в Санкт-Петербурге уже 14 апреля. В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию технологического предпринимательства проходит онлайн на сайте startup-tour.ru.