Мэру Ярославля не хватает зарплаты на покупку квартиры

Мэр Ярославля Владимир Волков не собирается покупать квартиру в Ярославле из-за высоких цен на жилье в городе. Об этом он рассказал на пресс-завтраке с журналистами, отвечая на вопрос “Ъ-Ярославль”. Глава города пояснил, что он с семьей снимает квартиру в центре города, так как это позволяет быстро добираться до работы.

По его словам, купить квартиру в центре он не может, так как не позволяет уровень зарплаты, а жилье в микрорайонах ему не подходит, потому что будет далеко от работы.

«Жилье приобрести зарплата не позволяет, поэтому я снял очень комфортную квартиру. У меня хорошие отношения с собственником этого жилья. Если и покупать большую квартиру, так как у меня большая семья, то нужно очень много денег»,— отметил господин Волков.

Алла Чижова