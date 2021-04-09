В России принят закон о налоговом вычете за детский спорт

Согласно этому закону, россияне смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Он распространяется на несовершеннолетних детей и подопечных налогоплательщика. Спортивная организация должна находиться в перечне, который составляют регионы.

Вычет можно получить на услуги стоимостью до 120 тыс. руб. Максимальная сумма вычета составляет 15,6 тыс. руб.

В Пермском крае пока недостаточно спортивных школ – около 50 (и краевых, и муниципальных). Школа водных видов спорта в Перми всего одна, причем небольшая: например, даже в Мотовилихинском районе она не может принять всех желающих.

Инфраструктура для водных видов спорта в городе Перми весьма ограничена. Вариант решения данной проблемы – строительство новых спортивных объектов. В частности, в Мотовилихинском районе инвестор озвучил планы строительства 50-метрового олимпийского бассейна на площадке бывшего стадиона «Молот». Краевой градостроительный совет уже одобрил концепцию территории. Однако проект должен еще пройти общественные слушания. В любом случае для развития детского спорта, в частности, необходимы качественные спортивные объекты в каждом районе города Перми.

Возведение бассейна поддержали региональные федерации водных видов спорта и родители детей, посещающих секции в бассейнах – всего более 1,8 тыс. человек. Инвестор и представители спортивной общественности уже начали проводить рабочие встречи по обсуждению конфигурации бассейна – проектируемые характеристики позволят проводить соревнования самого высокого международного уровня. Посещение бассейна и проведение секций для части жителей Перми станет бесплатным – инвестор в рамках социальных обязательств передаст муниципалитету услуги на 250 млн руб.

Для удобства посетителей бассейна рядом с ним построят многоуровневую автомобильную парковку, на крыше которой откроется самый большой в Перми фитнес-корт площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. Вокруг реновируемой территории проложат беговые и велодорожки протяженностью около 1 км.

Напомним, в 2019 году «Единая Россия» предложила ввести льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях. Координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что изменения положительно скажутся на здоровье будущих поколений.