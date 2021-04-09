Прокуратура Омска внесла представление мэру из-за подтоплений

В Омске прокуратура внесла представление мэру Оксане Фадиной из за случаев подтопления территорий многоквартирных домов, частного жилого сектора, дорог и др., а также ненадлежащего содержания муниципального образования, сообщает ведомство.

По оценкам прокуратуры, горадминистрация не принимает «результативные меры». Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска не организована работа по вывозу снежных масс с мест возможного подтопления паводковыми водками надлежащим образом.

В пресс-службе администрации Омска сообщают, что за прошедшие сутки с проезжей части дорог и улиц откачено более 1 тыс. куб. м талой воды. Проведены работы по устранению подтоплений на нескольких участках, вывозится снег.

Согласно опубликованному региональным ГУ МЧС прогнозу на 10 апреля, в области в связи с активным снеготаянием «возможно подтопление локального характера низменных участков местности талыми водами частного жилого сектора вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем», а также из-за не вывезенного вовремя снега.

На этой неделе в Красноярске из-за повышения уровня воды в реке Бугач вода оказалась в жилом секторе. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит своевременность действий администрации района и организаций по ликвидации последствий.

Первая волна паводка пришла в несколько регионов Сибири. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь на волне».

Екатерина Лукашевич