Преподаватели о дистанте. Если говорить в целом о дистанционном формате обучения, насколько вы согласны со следующими высказываниями? (% от общей численности ответивших: 1707 человек из 93 вузов)

|
|Высказывание
|Полностью не согласен(на)
|Скорее не согласен(на)
|Скорее согласен(на)
|Полностью согласен(на)
|Затрудняюсь ответить
|С переходом на дистанционный формат работы у меня появилось больше свободного времени
|65,9
|22,1
|7,1
|2,8
|2,1
|Дистанционный формат обучения удобен и комфортен лично для меня
|32,7
|37,2
|19,9
|6,1
|4,2
|Занятия по моим курсам лучше проводить в очном формате
|3,2
|8,8
|28,1
|55,9
|3,9
|Дистанционный формат обучения сделал мою преподавательскую работу более трудоемкой
|3,2
|8,8
|28,1
|55,9
|3,9
Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос преподавателей университетов, июнь 2020.