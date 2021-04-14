Преподаватели о дистанте. Если говорить в целом о дистанционном формате обучения, насколько вы согласны со следующими высказываниями? (% от общей численности ответивших: 1707 человек из 93 вузов)

Высказывание Полностью не согласен(на) Скорее не согласен(на) Скорее согласен(на) Полностью согласен(на) Затрудняюсь ответить С переходом на дистанционный формат работы у меня появилось больше свободного времени 65,9 22,1 7,1 2,8 2,1 Дистанционный формат обучения удобен и комфортен лично для меня 32,7 37,2 19,9 6,1 4,2 Занятия по моим курсам лучше проводить в очном формате 3,2 8,8 28,1 55,9 3,9 Дистанционный формат обучения сделал мою преподавательскую работу более трудоемкой 3,2 8,8 28,1 55,9 3,9