Пептид против коронавируса

Российские пациенты получат доступ к препарату пептидной природы российской фармацевтической компании «Авексима». Он называется «Гепон», и это эффективный компонент комбинированной терапии инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибками, в том числе у ВИЧ-инфицированных. Исследования дают надежду использовать его в комплексной терапии коронавирусной инфекции.

В апреле этого года российская фармацевтическая компания «Авексима» возобновит производство препарата «Гепон». Об этом «Ъ-Науке» сообщили в пресс-службе организации. Препарат «Гепон» известен в России с 2002 года как средство от инфекций, вызванных вирусами, бактериями или грибами,— в частности, препарат зарегистрирован для профилактики и комплексной терапии инфекций, возникающих у ВИЧ-инфицированных пациентов вследствие выраженного угнетения иммунной системы. В перспективе препарат «Гепон» может пополнить список препаратов, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в компании, новый потенциал применения «Гепона» обнаружили в клинике Praxisgemeinschaft fuer Zelltherapie — в Дудерштадте, Германия. Директор клиники профессор Томас Нессельхут применял «Гепон» для коррекции иммунных нарушений у больных с онкологическими заболеваниями, а теперь предложил включить этот препарат в комплексную терапию заболевших ковидом. Это решение было принято, потому что «Гепон» обладает способностью снижать продукцию «воспалительных» цитокинов, избыточная продукция которых считается пусковым механизмом тяжелого течения коронавирусной инфекции. Тяжелое повреждение легких в результате выраженной воспалительной реакции приводит к «опеченению» легкого — потере «воздушности» легочной ткани и нарушению газообмена. Газообмен нарушается, организм получает недостаточно кислорода, возникает полиорганная недостаточность. В этот момент коронавирус побежден, но дышать пациенту нечем. «Гепон» может снизить выработку цитокинов, что снизит и риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Первые итоги практики применения «Гепона» профессор Нессельхут обобщил в письме, которое направил как представителям научного сообщества, так и компании—производителю препарата. «За последние десять лет мы применяли "Гепон" у более чем 1 тыс. пациентов с различными вирусными инфекциями и иммунологическими состояниями. Мы наблюдали удовлетворительные клинические реакции без каких-либо клинических побочных эффектов. То же самое можно сказать и о нашем минимальном клиническом опыте работы с пациентами с ковидом в течение последних недель. "Гепон" имеет большое значение для нашей клинической работы в нашей практике иммунотерапии»,— написал он и предложил провести клинические испытания препарата для комплексной терапии коронавирусной инфекции.

Структурная формула «Гепона»

В компании подтвердили, что работа профессора Нессельхута получит продолжение в России. Генеральный директор компании «Авексима» Елена Ткаченко говорит, что опыт немецких специалистов по применению препарата «Гепон» против коронавирусной инфекции станет основой для полноценных клинических исследований эффективности «Гепона» при коронавирусной инфекции: «Мы были впечатлены работой коллег из Германии. Сейчас мы готовим необходимый пакет документов для подачи заявления на получение соответствующего разрешения в Минздраве». Если клинические исследования пройдут успешно, компания наладит массовый выпуск препарата — после запуска нового собственного фармацевтического производственного комплекса в технопарке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья в 2023 году.

Пока же, как рассказала генеральный директор «Авексимы» Елена Ткаченко, в 2021 году компания планирует выпустить порядка 60 тыс. флаконов «Гепона». По ее словам, на данный момент выпуск препарата ограничен возможностями производственной площадки. «Синтез пептида, который составляет действующую основу препарата, является чрезвычайно сложным технологическим процессом, требующим длительного времени. Для наработки всего 100 г субстанции необходимо три месяца»,— подчеркнула она. Производиться препарат будет на предприятии «Иммафарма», созданном в 1999 году на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН в Москве.

Результаты этих исследований показали, что «Гепон», по сути, молекулярный «компьютер», раздающий «команды» клеткам организма. «И противовоспалительный, и заживляющий эффекты "Гепона" доказаны на уровне транскрипций генов цитокинов. Мы определили мишени очень точно, на молекулярном уровне. Это было опубликовано в той статье в журнале Peptides, которая была отмечена премией 2020 года. А статья по фибробластам была опубликована примерно двумя-тремя годами раньше в журнале European Journal of Pharmacology»,— делится сведениями руководитель отдела иммунной биотехнологии Института иммунологии ФМБА, доктор медицинских наук Равшан Атауллаханов. Препарат «Гепон» успешно используется как в России, так и за рубежом как компонент терапии и профилактики инфекций слизистых оболочек и кожи, в том числе у пациентов с онкологическими заболеваниями. Как объясняет доктор медицинских наук Александр Дудченко, по химической структуре «Гепон» — это фрагмент белка эзрина, состоящий из 14 аминокислотных остатков. Название «Гепон» происходит от аббревиатуры HEP — human ezrin peptid, то есть пептид человеческого белка эзрина. «Молекула препарата была разработана в Великобритании еще в 1994 году, и с этого момента было проведено более 80 клинических исследований его действия с участием более 4,7 тыс. человек».

Равшан Атауллаханов, руководитель отдела иммунной биотехнологии Института иммунологии ФМБА, доктор медицинских наук