Skoda сделала «спортивную» Octavia Sportline

Компания Skoda сделала «спортивный» вариант модели Skoda — версию Sportline, отличающуюся особым декором и настройками.
Skoda Octavia Sportline. Фото: Skoda
Skoda Octavia Combi Sportline. Фото: Skoda
Версия Sportline отличается черным декором кузова, особыми по дизайну колесными дисками и шильдиками с обозначением комплектации. В салоне появились новый руль, спортивные кресла с отделкой дышащей тканью ThermoFlux и логотипы спецверсии.
Исполнение Sportline доступно для Skoda Octavia с любым мотором и любым кузовом, кроме «заряженной» модификации RS. В качестве опции для автомобиля, в основе которого лежит комплектация Style, можно заказать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control, несколько ассистентов водителя и центральную подушку безопасности между передними сиденьями.
Напомним, ранее Skoda представила электрический кроссовер Enyaq Sportline iV, который дополнил линейку моделей Superb, Kodiaq, Karoq, имевших «спортивную» комплектацию.