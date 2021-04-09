Skoda сделала «спортивную» Octavia Sportline

Skoda Octavia Sportline. Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi Sportline. Фото: Skoda

Версия Sportline отличается черным декором кузова, особыми по дизайну колесными дисками и шильдиками с обозначением комплектации. В салоне появились новый руль, спортивные кресла с отделкой дышащей тканью ThermoFlux и логотипы спецверсии.

Исполнение Sportline доступно для Skoda Octavia с любым мотором и любым кузовом, кроме «заряженной» модификации RS. В качестве опции для автомобиля, в основе которого лежит комплектация Style, можно заказать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control, несколько ассистентов водителя и центральную подушку безопасности между передними сиденьями.

Напомним, ранее Skoda представила электрический кроссовер Enyaq Sportline iV, который дополнил линейку моделей Superb, Kodiaq, Karoq, имевших «спортивную» комплектацию.