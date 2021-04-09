Lenovo показала игровой смартфон с жидкостным охлаждением и камерой для стримов

Компания Lenovo официально представила новый смартфон Legion Duel 2, который объединил возможности игрового устройства и камерофона. Его стоимость составит около €1 тыс.

Главной особенностью Lenovo Legion Duel 2 стала инновационная система охлаждения. Она включает 14 встроенных температурных датчиков, два 29-мм кулера и каналы охлаждающей жидкости. Процессор расположен в центре устройства и равномерно окружен компонентами системы.

Они не только снижают температуру электроники, но и охлаждают руки игрока.

Фронтальная камера с объективом 44 Мп сделана выдвижной. Модуль расположен на правой грани и позволяет не только делать селфи, но и вести видеостримы во время игры. В трансляциях можно менять фон и использовать предустановленные спецэффекты.

На боковых гранях и тыльной панели расположены дополнительные клавиши, а встроенные вибромоторы обеспечивают обратную связь во время игр.

Гаджет на платформе Qualcomm Snapdragon 888 поддерживает 5G-сети и работает в двух диапазонах (sub-6GHz и mmWave). Он оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Основная камера 64 Мп дает возможность видеосъемки 4K 120 кадров в секунду и 8K 30 кадров в секунду. Ее дополняют широкогоуольный объектив на 16 Мп и макрообъектив на 2 Мп.

Два разъема USB Type-C расположены на нижнем торце и левой грани. Legion Duel 2 поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт. Полностью зарядить батарею на 5,5 тыс. мА•ч (состоит из двух аккумуляторов по 2,75 тыс. мА•ч) можно за полчаса. Если использовать одновременно два кабеля и зарядных устройства, за 17 минут батарею можно зарядить до 4,5 тыс. мА•ч.

Есть конфигурации с 12, 16 и 18 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной, в черном или белом корпусе. В Китае продажи новинки, получившей имя Lenovo Legion Phone 2 Pro, начнутся в апреле. В мае игрофон будет доступен в Азии и Европе. В топовой версии его стоимость составит около €1 тыс.