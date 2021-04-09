Три школы в Кузбассе перевели на дистанционное обучение из-за аварийности зданий

Учеников из трех кузбасских школ перевели на дистанционное обучение из-за аварийного состояния частей зданий, сообщает министерство образования и науки региона. Проверки проводятся после обрушения корпуса школы №2 в Междуреченске.

В Кемерове в школе №46 выявлена аварийная пристройка, а в школе №18 — простенка. На неделю часть зданий этих учреждений будет выведена из эксплуатации. В министерстве отметили, что дети будут заниматься дистанционно либо обучаться в другом помещении здания. Часть учеников из школы №46 будет переведена в другой корпус.

«Еще до проведения всех экспертиз, по итогам визуального осмотра, принято решение временно закрыть часть зданий школ. До конца следующей недели обследование зданий будет завершено»,— отмечается в сообщении минобразования.

Подобная ситуация сложилась и в городе Белово, где школу №10 полностью закрыли на время обследования.

Учеников переведут на дистанционный формат обучения (651 человек).

Ранее, 2 апреля, в Кузбассе произошло обрушение пристройки в междуреченской школе №2. В здании, где находились мастерские и спортзал, отслоилась кирпичная кладка и возникла трещина в стене. Следственный комитет РФ по Кузбассу возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Даниил Тарабукин