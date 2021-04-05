В Кузбассе возбудили уголовное дело после обрушения одной из школ

Следственные органы в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту обрушения в Междуреченске части стены школьной пристройки.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, речь идет о средней общеобразовательной школе №2. В здании во время обрушения людей не было, пострадавших нет.

«Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение»,— говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения, а также когда и кем производились ремонтные работы.

Юлия Сасевич