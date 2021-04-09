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Вебинар «Лизинг для бизнеса: неочевидные выгоды» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Лизинг для бизнеса: неочевидные выгоды», который пройдет 15 апреля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.


Преподаватель – Елена Банникова – региональный директор по ЦФО лизинговой компании «Интерлизинг».

Основные вопросы:


  • Каковы цели лизинга?
  • Как рассчитать выгоду лизинга?
  • Что может дать лизинг тем, кто не любит «влезать в долги»?
  • Почему иногда в лизинг купить дешевле, чем без него?

На вебинаре поговорим о том, зачем нужен лизинг, если деньги на покупку есть, как снизить переплату, почему иногда выгоднее оформить лизинг на 5 лет, а не на 3 года, как применить налоговые льготы в лизинге и на другие актуальные темы.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

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