983 предпринимателя перерегистрировали свой бизнес в Удмуртию

За 2020 год 778 предприятий «переехали» в Удмуртию из других регионов, сменив место регистрации. Они отчислили в бюджет республики 220,5 млн руб., сообщил первый вице-премьер Константин Сунцов на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, с начала 2021 года место регистрации на Удмуртию сменили еще 205 субъектов МСП.

Напомним, что правительство Удмуртии решило привлечь в республику предпринимателей из других регионов за счет понижения ставки налога по УСН. С начала 2020 года и в течение трех лет для решивших перерегистрировать свой бизнес в республике уменьшили ставку налога до 1-5%. Эксперты ожидали, что эти меры будут иметь эффект, однако не столь масштабный и массовый. В то же время налоговая льгота может привлечь предпринимателей, готовых развивать бизнес в разных регионах.

Подробности читайте в материалах «Нерезидентов заманивают ставкой» и «Ставки на новую прописку».