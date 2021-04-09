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Ленобласть закупит новую пожарную технику на 61 млн рублей

В текущем году Ленинградская область планирует закупить 24 пожарных машины общей стоимостью 61,1 млн рублей. Закупка будет производиться в рамках нацпроекта «Сохранение лесов».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что за предыдущие два года реализации в области нацпроекта «Экология» было закуплено в общей сложности 203 машины, что позволило обновить парк пожарной техники почти на 70%. В сообщении подчеркивается, что именно благодаря модернизации парка в 2020 году удалось потушить каждый очаг областных пожаров непосредственно в день обнаружения.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о начале подготовительных работ в Ленобласти перед пожароопасным сезоном.

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