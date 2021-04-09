В Сочи ведется следственная проверка по факту гибели человека при пожаре на улице Параллельной

При пожаре, который произошел сегодня в Сочи на улице Параллельной погиб местный житель. Его тепло было обнаружено в одной из комнат сгоревшего помещения барачного типа. По данному факту организована доследственная проверка, которая призвана установить все обстоятельства происшествия и причины гибели мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте происшествия работают следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист краевого управления СКР, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, устанавливаются точная причина и очаг возгорания. Личность погибшего выясняется. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, сегодня утром в Сочи горело двухэтажное здание барачного типа, площадью 350 кв м. Сообщение о возгорании поступило в 5:21 утра 9 апреля, приехавшие на место пожарные установили, что горит кровля. В 5:38 пожар был локализован, в 5:50 было ликвидировано открытое горение, к 5:58 пожар удалось потушить полностью. К тушению были привлечены 28 человек и девять единицы техники, в том числе от МЧС России 12 человек, четыре единицы техники.

Ольга Логинова