В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме на площади 350 квадратных метров

Противопожарные службы Сочи потушили крупный пожар в двухэтажном частном доме на ул. Параллельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило 9 апреля в 5:21. Приехавшие на место пожарные установили, что горит кровля, площадь возгорания составляет 350 кв.м. В 5:38 пожар был локализован, в 5:50 было ликвидировано открытое горение, в 5:58 пожар удалось потушить полностью.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются, информация о пострадавших уточняется. К тушению были привлечены 28 человек и девять единицы техники, в том числе от МЧС России 12 человек, четыре единицы техники.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ночь на 5 апреля в многоэтажном доме на Курортном проспекте в Хостинском районе города Сочи произошел пожар, в котором погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина. Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку для установления причин и обстоятельств происшествия.

Алексей Белянин