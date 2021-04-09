«Автопроизводители пытаются внедриться в жизнь клиента»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о высотных зданиях, которые строят Aston Martin и Bentley.

Понятно, что автопроизводители пытаются всеми способами внедриться в жизнь клиента: сделать так, чтобы в бизнес-зале аэропорта его встречал специальный лаунж, выполненный в стилистике бренда, а дети клиента носили бейсболки с логотипами марки. Пару лет назад этот мерчандайзинг включил в себя фирменные жилища. Компания Aston Martin начала строить в Майами, на бульваре Бискейн, 66-этажный дом своего имени. Есть здесь и «однушки» площадью 110 кв. м, а есть и более просторные жилища с шестью спальнями, например, общей площадью 2200 «квадратов». Но если вы остановите свой выбор на приобретении трехуровневого жилища, то Aston Martin разрешит вам без очереди приобрести модель Vulcan с 800-сильным мотором и ценой $2,3 млн.

В четверг о старте аналогичного проекта объявила марка Bentley. Здание высотой выше 60 этажей разместится в другой части большого Майами — местечке Санни-Айлс, которое принято называть «Русским городом» или «Маленькой Москвой». В каждой из 200 квартир помимо бассейна и балкона с летним душем предусмотрен гараж на несколько автомобилей, куда они будут подниматься на специальном лифте . То есть ваши Bentley будут всегда рядом с вами, даже на 50-м этаже. Строительство должно начаться в 2023 году, а первые жильцы заедут сюда на своих машинах в 2026-м.

Последнее время наблюдается такая тенденция, что богатство не принято выставлять напоказ, а миллионеры — обычные люди, которым не чужда в том числе забота об экологии. Поэтому проект Aston Martin предусматривает трогательную публичную велопарковку возле дома, а парк рядом с небоскребом Bentley, который расположен фактически на пляже, в темное время суток будет иллюминирован приглушенным светом, чтобы не тревожить морских черепах, чьи жизни и так находятся под угрозой. А вообще это отличный маркетинговый ход, который, безусловно, надо взять на вооружение и нашим автопроизводителям. Я бы, например, с удовольствием посмотрел на резиденции Aurus в Анапе или коттеджный поселок Lada где-нибудь на берегу Волги.