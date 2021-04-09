В Кукуевке под Курском зарегистрированы четыре дома

Росреестр зарегистрировал права собственности на первые четыре дома в селе Кукуевка, попавшие в буферную зону курскоого заповедника имени Алехина, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Всего заповеднику предстоит согласовать документацию собственникам 1,7 тыс. участков.

На минувшей неделе централизованно в заповедник для согласования на научно-техническом совете передали 248 документов. Но не все из них рассмотрят на текущей неделе, одна из причин — неоплаченные штрафы.

Ранее областные власти утверждали, что оформить жилые постройки в буферной зоне заповедника они рассчитывают к сентябрю 2021 года. Проблема регистрации домов и участков деревни Кукуевка возникла после ужесточения режима на границах заповедника в 1988 году. Тогда курский облисполком расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хоздеятельности на его территории. В 2009 году земли сельхозназначения были включены в состав Кукуевки, но лишь в январе 2018 года заповедник поставил на кадастровый учет охранную зону, включая спорные земли. После этого региональное управление Росреестра стало отказывать гражданам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны.

Подробнее о планах властей по легализации построек в Кукуевке, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова