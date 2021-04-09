На Кубани заключат девять концессионных соглашений для развития теплоснабжения в регионе

Администрация Краснодарского края планирует в текущем году заключить девять концессионных соглашений, направленных на модернизацию и развитие тепловых сетей в муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В 2021 году в планах - модернизация теплосетей в Геленджике, Крыловском, Курганинском, Крымском, Мостовском, Новокубанском, Тихорецком, Славянском, Староминском районах.

Сообщается, что в 2020 году было заключено 12 концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения в шести муниципалитетах Кубани, общий объем инвестиций превысил 1,5 млрд. руб.

За пять лет на Кубани было обновлено почти 800 км тепловых сетей, в 2021 планируется выполнить замену еще 160 км. В целом расходы на ЖКХ в текущем году увеличатся на 1,4 млрд руб. и составят 6,3 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, инвесторы готовы вложить в модернизацию системы теплоснабжения Геленджика порядка 1 млрд руб, в модернизацию теплосетей Тихорецкого района планируется вложить 800 млн руб.

Ольга Логинова