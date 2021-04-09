ВТБ снижает ставки по ипотеке. Об этом говорится в пресс-релизе банка. В рамках программы с господдержкой ставка снижается на 0,3 п.п., до 5,8% годовых. Рефинансирование ипотеки других банков теперь доступно под 7,8%, ставка снижена на 0,4 п.п. ВТБ отмечает, что спрос на льготную ипотеку и программы рефинансирования в этом году продолжает расти. Банк рассчитывает выдать 150 млрд руб. по льготной программе в первом полугодии.

Сбербанк разрабатывает сервис видеоконференций Jazz by Sber, который рассчитан на пользователей корпоративного сектора. Портал можно будет развернуть на инфраструктуре компании и интегрировать в существующий IT-ландшафт. Сервис сейчас проходит финальный этап тестирования, конкретные сроки запуска не сообщаются. В будущем компания планирует запустить мобильные приложения Jazz для iOS и Android.

Германская IDT Biologika расширит свои мощности для увеличения производства вакцин от коронавируса. Для этого фармкомпания построит новый завод на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Выпуск препарата начнется в 2023 году. И это будет вакцина шведско-британской компании AstraZeneca.