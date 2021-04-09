Директора ООО «Юта» арестовали на месяц

Гендиректор дистрибьютора алкоголя ООО «Юта» Сергей Моторкин 8 апреля был арестован на месяц по решению суда. Ужесточить ему меру пресечения просил следователь СК из-за нарушений обвиняемым условий домашнего ареста. По закону они предусматривают изоляцию от общества в жилище с запретом на звонки и прочие контакты. Ранее в коттедже управленца и помещениях фирмы «Юта» прошли обыски при силовой поддержке спецназа ФСБ.

Напомним, в отношении руководства «Юты» и других компаний группы «Гармония» Михаила Жижина и его партнеров расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов на 2,4 млрд руб. В целом юрлица группы «Гармония» уже уплатили в бюджет несколько сотен миллионов рублей по требованиям налоговиков и следствия и пытаются оспорить в арбитражных судах решения о недоимках.

Добавим, что Михаил Жижин, которого освободили в Испании по делу об отмывании денег «русской мафии», по словам его знакомых, намеревался в скором времени вернуться в Нижний Новгород. Однако здесь под следствием находятся несколько его управленцев, еще двое директоров компаний сидят под домашним арестом. Уголовным преследованием коммерсантов занимаются оперуполномоченные нижегородского УФСБ и следователи 3-го следственного управления ГСУ СК РФ (в среде практикующих юристов это управление прозвали «Третьим рейхом»).

Иван Сергеев