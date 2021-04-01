ФСБ проводит обыски в офисах нижегородского дистрибутора алкоголя «Юта»

По информации Telegram-канала «Опер пишет...», сотрудники нижегородского управления ФСБ и следственного управления СК 1 апреля проводят обыски в офисе ООО «Юта» (Нижний Новгород, дистрибутор и импортер алкоголя, подконтрольный Олегу Терехину и Максиму Шапошникову, бизнес-партнерам предпринимателя Михаила Жижина).

Также обыски проходят в по месту жительства директора ООО «Юта» и ООО «Юта-НН» Сергея Моторкина. В связи с чем проводятся обыски, не уточняется. СУ СК пока не предоставил официальных комментариев.

Как ранее сообщалось, в 2019 году в СУ СК возбудили уголовное дело о неуплате налогов ООО «Юта», «Юта-НН» и других фирм группы компаний «Гармония». Следствие настаивало, что фактическое руководство этих предприятий уклонились от уплаты налогов на 2,4 млрд руб. В частности, СК заявил о налоговых претензиях к «Юте» более чем на 600 млн руб.