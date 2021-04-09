Бизнес-омбудсмен Титов заявил о необоснованном демонтаже НТО в регионах, в том числе и в Петербурге

В девяти регионах России зафиксирован необоснованный демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Согласно данным мониторинга исполнения распоряжения правительства РФ, в соответствии с которым исполнительным органам субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано содействовать бизнесу, эксплуатирующему нестационарные торговые объекты (НТО), проблема в некоторых регионах сохраняется.

Случаи необоснованного демонтажа таких объектов отмечаются в Астраханской области, Санкт-Петербурге, Иркутской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Курганской, Новосибирской, Рязанской областях и Республике Карелия. Тенденция к улучшению была отмечена в Архангельской области, Москве, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях.

По данным пресс-службы, в перечень регионов, где бизнесу отказывают в продлении договоров, вошли Петербург и Ленобласть.

В аппарате бизнес-омбудсмена добавили, что получили 10 жалоб по проблеме НТО от предпринимателей из восьми регионов. К уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах поступило 179 обращений.

О проблеме НТО подробнее — в материале «Ъ» «Ларькам сносит крышу на местах».