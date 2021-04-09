В Удмуртии готовы направить 8 млн рублей на разработку концепции здания театра имени Короленко

Власти Удмуртии объявили конкурс на разработку концепции развития здания театра имени В. Г. Короленко в Ижевске и прилегающей к нему территории. Начальная стоимость контракта составляет 8 млн руб. Документы опубликованы на сайте госзакупок, заявки принимаются по 29 апреля.

Напомним, что ранее власти Удмуртии отказались сносить здание бывшего драмтеатра имени Короленко в Ижевске. Вместо этого его планировали отреставрировать для нужд центра удмуртской культуры. Позже был объявлен конкурс на лучший форэскизный проект реконструкции объекта, итоги которого подвели в начале 2020 года.

На недавней пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе объявят конкурс на разработку концепции создания здания театра. «Когда вроде бы прошли все общественные обсуждения, мы пришли с новым проектом к министру Мединскому (министр культуры России с 2012 по 2020 год,— “Ъ”), и он одобрил его. Когда мы это обнародовали, оказалось, недообсуждали. Проект изменился ровно наоборот»,— отметил он.