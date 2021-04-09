В Новосибирске житель предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), и к осуществлению экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Как сообщается на сайте регионального СКР, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с 23 по 26 января этого года опубликовал на странице в соцсети видеозапись, содержащую «призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

Как ранее сообщало ведомство, сопротивление было оказано сотрудникам полиции во время несогласованной акции протеста 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

В сибирских регионах во время несанкционированных акций 31 января 2021 года в поддержку арестованного Алексея Навального правоохранители задержали более 600 человек. В тройку городов-«антилидеров» по числу оказавшихся в полиции участников акции вошел Красноярск, где в отделения были доставлены 194 человека. В Новосибирске правоохранители задержали 154 человека, в Барнауле — 85. Большинство задержанных позже отпустили.

Юлия Сасевич