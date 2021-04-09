Мобильные бригады проводят вакцинацию от коронавируса на заводе им. В.П. Чкалова

Выездные бригады вакцинировали от COVID-19 уже более 9650 жителей Новосибирской области. Медики выезжают в организации и на предприятия, где прививают коллективы прямо на рабочем месте. Всего в регионе сформированы 39 таких мобильных бригад. Сегодня одна из них работала на одном из крупнейших предприятий области — Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

Мобильная прививочная бригада городской больницы №2 выезжала на завод имени В.П. Чкалова уже несколько раз, начиная с февраля. За несколько выездов медики вакцинировали против коронавируса уже 411 сотрудников предприятия. Сегодня на процедуру записались еще 30 работников. Вторым компонентом их будет вакцинировать та же выездная бригада через 21 день.

Выезд бригады организуются так, чтобы не задерживать работников и не нарушать рабочий процесс. Вакцинация проходит в здравпункте завода. Здесь есть процедурный кабинет и отдельная комната, где терапевт проводит обязательный медосмотр перед вакцинацией: опрос, измерение давления, температуры и сатурации. Вакцина привозится на предприятие и хранится в термосумке с хладоэлементами и термометром.

На вакцинацию сегодня пришел заместитель начальника летно-испытательной станции, Герой России Валерий Поташов. Летчик-испытатель рассказал врачу, что переболел коронавирусом в ноябре, терапевт рекомендовал ему все же отложить прививку еще на месяц. Валерий Поташов планирует прийти на укол в мае. «Нужно вакцинироваться! Это благо, что наше государство, наше предприятие заботится о народе. Бесплатно можно вакцинироваться. На Западе люди даже платно поставить не могут. Радует, что молодежь идет вакцинироваться, верит в нашу вакцину»,— говорит он.

В поликлиниках Новосибирской области сформировано уже 39 таких мобильных бригад, силами которых вакцинировано 9657 человек. Заявки принимают от любых предприятий. Привиться коллективно можно также в поликлинике, по предварительной записи.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, количество пунктов вакцинопрофилактики коронавируса и количество выездных бригад в регионе в ближайшее время должно быть увеличено на 30–40%. «Сегодня мы прививаем в среднем около 6 тысяч пациентов в день в Новосибирской области. Сейчас перед нами стоит серьезная задача прививать 10 тысяч пациентов ежедневно»,— отметил он.

В общей сложности в Новосибирской области развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. 5 апреля открылся мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Сан-Сити» в Новосибирске.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V» вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться на процедуру можно:

- по телефонам call-центров поликлиник;

- на Едином портале госуслуг;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в call-центр поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.

Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте правительства региона.