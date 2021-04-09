Пассажиропоток аэропортов Кубани в первом квартале 2021 года вырос на 16,5%

Аэропорты Краснодарского края в январе-марте 2021 года перевезли 2,91 млн пассажиров. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба минтранса Кубани.

Всего через аэропорты Краснодарского края в первом квартале было отправлено 1,46 млн человек, прибыло в край – 1,45 млн человек.

Через международный аэропорт Краснодар было отправлено 400,9 тыс. человек (-17,7% к январю-марту 2020 года), аэропорт Сочи – 956,2 тыс. человек (+36,1%), аэропорт Анапа – 83 тыс. человек (+48,3%). Через аэропорт Геленджик было отправлено 20,7 тыс. человек (рост в 7,5 раз к первому кварталу 2020 г.).

За этот же период в аэропорт Краснодар прибыло 387,6 тыс. человек (-23,4%), в аэропорт Сочи – 961,5 тыс. человек (+40,8%), в аэропорт Анапа – 80,8 тыс. человек (+40,4%), в аэропорт Геленджик прибыло 20,2 тыс. человек (рост в 8 раз).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток аэропортов Краснодарского края в феврале 2021 года составил 1,8 млн человек. это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Через воздушные гавани региона была отправлено 910,9 тыс. человек, прибыло на Кубань – 888,2 тыс. человек.

Алексей Белянин