В Свердловской области подтвердили еще 14 смертей от коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 704 человека. Более 76,8 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 812 больных скончались.

Напомним, 6 апреля в Свердловской области выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Женщина вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта, позже она была госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40. В области также продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.

Михаил Мананников