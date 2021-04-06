В Екатеринбурге выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса

В Екатеринбурге зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40.

Всего в России, по данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, зарегистрирован 81 образец британской мутации COVID-19. По ее словам, все эти случаи завозные. По мнению главы Роспотребнадзора, для предотвращения распространения вируса «сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране». «Если в ряде европейских стран 60- 70% всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало, благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее»,— заявила она.

Первый случай заражения британским штаммом был выявлен в России в январе 2021 года. Предположительно этот вид COVID-19 быстрее распространяется и более агрессивен. Власти некоторых европейских стран связывают новый всплеск пандемии с распространением именно этой мутации.

Илья Смирнов