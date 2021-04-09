До Кронштадта и «Орешка» запустят регулярные водные маршруты

«Нева Тревел Компани» запустит регулярные водные маршруты в Кронштадт и до крепости «Орешек». Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Набатов, сообщает «Деловой Петербург».

По словам господина Набатова, суда будут ходить и до «Острова фортов», рейсы планируется выполнять несколько раз в день. В настоящее время это вопрос обсуждается. Кроме того, трижды в день теплоходы будут курсировать до «Лахта Центра», но без швартовки.

Напомним, что в текущем году в Смольном не планируют открывать маршруты водного пассажирского транспорта. По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, в них нет необходимости.