Менеджер группы продвижения и SMM

Обязанности:

• Работа с аналитикой (google analytics, яндекс.метрика, liveinternet и др), формирование отчетов, интерпретация;

• Работа с тизерными и обменными площадками (анализ эффективности, размещение и тестирование слоганов, умение отличать «желтый» заголовок);

• Работа с аудиторией, оперативная обратная связь;

• Работа с социальными сетями и мессенджерами;

• Подготовка отчетов, оперативный анализ поведения аудитории на площадках ИД и конкурентов.

Требования:

• Активность, самостоятельность, организованность, навык работы в режиме многозадачности;

• Знание Google Analytics и Яндекс.Метрики;

• Понимание работы агрегаторов, рекомендательных систем и тизерных площадок;

• Грамотная речь, отличное знание русского языка;

• Общее представление о работе с социальными сетями и мессенджерами;

• Знать, что такое CTR, СТП, конверсия, чем отличаются сеансы от просмотров.

Условия:

• Официальная зарплата, медицинская страховка;

• Гонорары и премии — по заслугам;

• Постоянная и полная занятость, большие объемы работы;

• Обучение.

Резюме отправлять на e-mail: shmyrev@kommersant.ru