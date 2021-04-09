Менеджер группы продвижения и SMM

Обязанности:
• Работа с аналитикой (google analytics, яндекс.метрика, liveinternet и др), формирование отчетов, интерпретация;
• Работа с тизерными и обменными площадками (анализ эффективности, размещение и тестирование слоганов, умение отличать «желтый» заголовок);
• Работа с аудиторией, оперативная обратная связь;
• Работа с социальными сетями и мессенджерами;
• Подготовка отчетов, оперативный анализ поведения аудитории на площадках ИД и конкурентов.
Требования:
• Активность, самостоятельность, организованность, навык работы в режиме многозадачности;
• Знание Google Analytics и Яндекс.Метрики;
• Понимание работы агрегаторов, рекомендательных систем и тизерных площадок;
• Грамотная речь, отличное знание русского языка;
• Общее представление о работе с социальными сетями и мессенджерами;
• Знать, что такое CTR, СТП, конверсия, чем отличаются сеансы от просмотров.
Условия:
• Официальная зарплата, медицинская страховка;
• Гонорары и премии — по заслугам;
• Постоянная и полная занятость, большие объемы работы;
• Обучение.
Резюме отправлять на e-mail: shmyrev@kommersant.ru